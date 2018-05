Tote Person in der Alten Donau in Wien entdeckt

Am Freitag wurde eine tote Person in der alten Donau entdeckt. - © APA-FOTO: ROLAND SCHLAGER

Am Freitag wurde eine tote Person von Tauchern in der Alten Donau in Wien entdeckt. Ob es sich um einen 14-Jährigen handelt, der am Dienstagnachmittag beim Schwimmen untergegangen ist, sei noch unklar.