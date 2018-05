Tote in Wien-Wieden: 38-Jähriger bereits zuvor polizeilich aufgefallen

Nach zahlreichen Zeugenberichten wird in Wien-Wieden von Mord und Suizid ausgegangen. - © APA

In dem Fall der beiden Toten in Wien-Wieden wird wegen zahlreicher Zeugenaussagen von Mord und Selbstmord ausgegangen. Wie die Polizei Wien am Mittwoch berichtet, war der tatverdächtige Mann kein Unbekannter bei der Polizei. Er wurde wegen Verdachts der schweren Nötigung angezeigt. In weiterer Folge wurde auch ein Betretungsverbot für die Wohnadresse der 35-Jährigen verhängt.