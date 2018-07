Torregen bei Bundesliga-Auftakt: Rapid Wien Tabellenführer

Die erste Runde der Fußball-Bundesliga-Saison 2018/19 hat Rapid Wien am Sonntag als ersten Tabellenführer hervorgebracht.

Die Hütteldorfer besiegten die Admira auswärts 3:0. Serienmeister Salzburg startete mit einem ungefährdeten 3:1 gegen den LASK in die Saison. St. Pölten feierte nach der turbulenten Sommerpause mit dem 4:3 gegen den WAC ein Last-Minute-Erfolgserlebnis.

Durchschnittlich 4,5 Tore pro Spiel

Bereits am Freitag eröffnete die Wiener Austria mit einem 2:1 gegen Innsbruck die neue Spielzeit. Zudem feierten Cupsieger Sturm Graz (3:2 gegen Hartberg) und Mattersburg (3:2 in Altach) am Samstag Auftaktsiege. Mit 27 Toren (durchschnittlich 4,5/Spiel) wurde der Startrekord aus der Saison 1986/87 eingestellt.