Tori Amos kommt mit neuem Album live nach Wien und Linz

“Native Invader” erscheint am 8. September und führt die 53-Jährige im Rahmen einer Herbsttournee auch am 20. September ins Linzer Brucknerhaus und am 1. Oktober ins Wiener Konzerthaus, wie Universal Music Austria am Montag bekannt gab.

Tori Amos: Neues Album “Native Invader”

“Native Invader” folgt auf das 2014 veröffentlichte Album “Unrepentant Geraldines”, Amos’ achter Platte mit Platzierung in den Top Ten der US-Billboard-Charts. Treibende Kraft hinter der neuen Aufnahme seien “die Musen”, sagt Amos:

“Die Aufnahme wendet sich der Natur zu und ergründet, wie diese sich durch Widerstandsfähigkeit selbst heilen kann. Die Songs ringen auch mit der Frage: Welche Rolle spielen wir selbst bei der Zerstörung unseres Landes wie auch unserer selbst und in unseren Beziehungen zu anderen?”

