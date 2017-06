Top gepflegt in der heißen Jahreszeit: Gewinne dein Beauty-Package

Mit der Sonnenschutzlinie SP Sun von System Professional werden nicht nur die Haarstruktur, sondern auch Kopfhaut und Farbe geschützt. Das SP After Sun Shampoo reinigt das Haar nach dem Sonnenbad sanft und spendet Feuchtigkeit, während der SP After Sun Conditioner vor dem Austrocknen schützt und Geschmeidigkeit verleiht. Der SP Sun UV-Spray schützt wirksam vor UV-Strahlen und sollte vor und während des Aufenthalts in der Sonne aufgesprüht werden. Das Ergebnis: geschmeidiges, glänzendes und gesundes Sommerhaar.

Perfekt für den Sommer: Die SP Sun Pflegelinie! ©System Professional

Wasserfeste Sommerlooks mit Max Factor

Wer auch beim Baden gerne Make-up trägt, sollte auf wasserfeste Produkte setzen. Max Factor Voluptuous Mascara in der wasserfesten Variante sorgt für voluminöse, geschwungene Wimpern. Ausdrucksstarke Sommerlooks schafft Max Factor Excess Intensity Longwear Eyeliner, der für intensive Farbe und bis zu 12 Stunden Halt sorgt. Auf die Lippen kommt Max Factor Lipfinity. Die lang anhaltende Farbe schafft einen brillanten, natürlichen Look.

Top gestylt beim Badespaß mit diesen Helfern! ©Max Factor



VIENNA.at verlost 3 Beautysets mit SP After Sun Shampoo, SP After Sun Conditioner und SP Sun UV-Spray sowie Max Factor Voluptuous Mascara in der Variante waterproof, Max Factor Excess Intensity Longwear Eyeliner und Max Factor Lipfinity.

Mitspielen und gewinnen!