Tödlicher Straßenbahn-Unfall in Wien-Brigittenau: Frau von Linie 33 erfasst

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am 16. Jänner gegen 11.00 Uhr in der Stromstraße in Wien-Brigittenau. Eine Straßenbahngarnitur der Linie 33 erfasste, trotz sofort eingeleiteter Notbremsung, eine 80-jährige Frau, die gerade die Fahrbahn der Stromstraße überqueren wollte.

80-Jährige von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Die Frau erlitt bei dem Unfall multiple, trotz sofortiger Hilfeleistung verstarb sie wenig später in einem Krankenhaus. Das Unfallkommando der Landesverkehrsabteilung ist mit der Sachverhaltsfeststellung des Unfallhergangs betraut.