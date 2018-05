Tödliche Messerattacke vor Bar in Wien-Ottakring: Mordprozess wird fortgesetzt

Am Donnerstag wird am Landesgericht der Mordprozess gegen einen 37-jährigen Mann fortgesetzt, der am frühen Morgen des 20. August 2017 einen Bar-Betreiber vor dessen Lokal in Wien-Ottakring erstochen haben.

Mordprozess um tödliche Messerattacke in Wien-Ottakring wird fortgesetzt

Dieser hatte einer Frau, die er am gegenüberliegenden Gehsteig wahrnahm, Komplimente gemacht. Das dürfte ihren Begleiter – einen gebürtigen Kosovaren – in Rage versetzt haben.

Nach einem Streitgespräch mit dem Gastronomen zückte der Mann ein Messer und soll dieses dem Gleichaltrigen mehrmals in die Brust gestochen haben. Ein 28-jähriger Zeuge, der dem Bar-Betreiber zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls niedergestochen. Während letzterer den Bauchstich überlebte, gab es für den Lokal-Besitzer keine Rettung mehr.

(APA/Red)