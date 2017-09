Tirolerin Marina Augsten gewinnt 3. Trachtenaward des Wiener Wiesn-Fests

Unter den 51 Entwürfen wurden bereits im Juni von einer hochkarätigen Jury unter der Leitung von Sportalm Retail-Managerin Birgit Indra zehn Finalistinnen für den Trachtenaward des Wiener Wiesn-Fests ausgewählt.

Als klare Gewinnerin des Abends unter den Nachwuchsdesignerinnen ging die junge Tirolerin Marina Augsten (18) mit ihrem Entwurf “Tiroler Schlossgärten” hervor. Auf Platz 2 überzeugte die 17-jährige Grazer Modeschülerin, Laura Tschiltsch und der dritte Platz wurde an die Wienerin Vanessa Pfaller (17) von der Modeschule Michelbeuern vergeben.

Trachtenaward-Gewinnerin erhält 1.000 Euro Preisgeld

Zum ersten Mal wurde heuer in zwei Kategorien ein Preis vergeben. Der neue Unternehmerinnenaward ging erstmals an Christa Steinauer mit ihrem Label “Freiwild Design”.

Für die Gewinnerinnen des Nachwuchs-Awards gibt es Sonnenbrillen der Firma Waidzeit, Schmuck von Atelier Teje, eine Urkunde und Blumen. Die Gewinnerin erhält zusätzlich ein Preisgeld in der Höhe von 1.000 Euro, zur Verfügung gestellt vom Wiener Wiesn-Fest, sowie einen zweiwöchigen Praktikumsplatz bei der Firma Sportalm in Kitzbühel. Die ausgelobte Unternehmerin darf sich neben den genannten Sachspenden auch über einen wunderschönen Pokal von Holzschein freuen.

Wiener Wiesn-Fest will Trachten-Schneiderkunst erhalten

“Das Wiener Wiesn-Fest ist das größte heimische Brauchtums- und Wiesn-Fest. Mit dem Trachtenaward wollen wir die Tradition der heimischen Trachten-Schneiderkunst mit am Leben erhalten und neuen sowie zeitgemäßen Entwürfen Raum geben”, so Claudia Wiesner und Christian Feldhofer, das Geschäftsführer-Duo vom Wiener Wiesn-Fest und Initiatoren des Trachtenawards.

“Die eingereichten Entwürfe bestätigen uns: Tracht ist modern und ein lebendiger Bestandteil der heimischen Schneiderkunst. Dass vor allem so viele junge, angehende Designerinnen eingereicht haben, ist für mich ein besonders klares Signal dafür, dass Trachten und unsere Traditionen auch an die nächsten Generationen weitergegeben werden”, so die Jury-Vorsitzende, Sportalm Retail-Managerin Birgit Indra.

Start für Wiener Wiesn am 21. September

Bei der Wiener Wiesn wird an 18 Tagen am Festgelände vor dem Wiener Riesenrad täglich bei freiem Eintritt ab 11.30 Uhr unter anderem 700 Stunden Live-Programm mit zahlreichen Brauchtumsvorführungen aus ganz Österreich geboten – ein rot-weiß-rotes Potpourri sorgt für 100 Prozent beste Stimmung. Alles rund um die Wiener Wiesn finden Sie in unserem Special.