Tirol: Wiener Radfahrer bei Unfall über Pkw geschleudert

Wie die Polizei berichtete, kam der Radfahrer erst rund fünf Meter von der Unfallstelle entfernt auf der Straße zum Liegen. Der Wiener musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Die 23-jährige Lenkerin des Pkw hatte den entgegenkommenden Radfahrer übersehen, als sie von der Wildbichler Straße (B175) nach links in die Niederndorfer Straße (L379) einbiegen wollte. Auch der Wiener konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, weshalb er frontal gegen das Auto prallte. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Sie erlitt aber einen Schock und musste ebenfalls von den Rettungskräften betreut werden. Das Rennrad des Wieners zerbrach in mehrere Teile.

APA/red