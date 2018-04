Tirol-Wahl: FPÖ-Chef Abwerzger und ORF Tirol einigen sich mit Vergleich

FPÖ-Tirol-Chef Abwerzger geht mit einem Vergleich zu seinem Gunsten aus dem Prozess gegen den ORF hervor. - © APA/EXPA/Jakob Gruber

Nach der umstrittenen Reportage des ORF Tirol über den FPÖ-Wahlkampf kam es am Donnerstag vor dem Wiener Straflandesgericht zu einem Vergleich. Der ORF zahlt sämtliche Gerichts- und Anwaltskosten sowie eine Spende in der Höhe von 8.000 Euro, so Abwerzger.