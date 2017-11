Die Freundesclique bestehend aus Annie (gespielt von Reinhold Bilgeris Tochter Laura in ihrer ersten großen Hollywoodrolle), Brendan (RJ Mitte), Charlie (Jedidiah Goodacre), Rob (Nico Pepaj) und Kara (Hannah Rose May) fährt zum Ausspannen in eine Waldhütte.

Vor Ort wartet jedoch alles andere als Erholung auf die fünf Freunde. Schließlich warnt sie alsbald ein mysteriöser Jäger (Wesley Snipes) vor einer Gefahr, ohne Details preiszugeben. Die entdecken die Freunde bald selbst: Ein UFO samt Außerirdischen landet und bedroht die Gruppe inklusive dem Jäger. Allerdings scheint dieser mehr zu wissen, als er zunächst preisgeben will.