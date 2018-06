The Nova Jazz & Blues Night Festival am 29. Juni im Schlosspark Esterházy

Mittlerweile sind die Schlosspark Festivals in Eisenstadt ein Fixpunkt im österreichischen Open Air Sommerprogramm. So werden im Schlosspark Esterházy am 29. Juni wieder bluesige, jazzige Klänge großer Musiker und Bands allen akustischen Feinspitzen die warmen Sommerabende versüßen.

Mit dabei sind Parov Stelar, Gregory Porter, Jestofunk und Freak Power. Mit der Bestätigung von The Cat Empire und dem Hot Pants Road Club wird das Line-up für 2018 abgerundet.

Early Bird Tickets für das Festival sind ab sofort unter www.musicticket.at, www.oeticket.com oder tickets@panevent.at / 02682 65065 erhältlich.