The Long Goodbye: Deep Purple live in der Wiener Stadthalle

Deep Purple schauen zum letzten Mal nach Wien. - © AP/Petros Karadjias

Ein generationenübergreifendes Publikum kann man am 17. Mai bei der großen Abschiedssause in der Wiener Stadthalle erwarten: Immerhin stehen mit Deep Purple altgediente Helden des Hard Rock auf der Bühne – wohl zum letzten Mal bei uns in Österreich.