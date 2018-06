Vier Jahrzehnte nach dem Ableben von Elvis Presley reist Regisseur Eugene Jarecki in einem alten Rolls Royce, der der Ikone einst gehörte, quer durch die USA – von New York über Las Vegas bis in den tiefen Süden.

Mit dabei ist die Kamera, die ein Land im Umbruch porträtiert. "The King – Mit Elvis durch Amerika" ist mit seinen vielen Protagonisten, denen Jarecki begegnet, ein Zeitporträt und Gesellschaftsbild geworden, das Prominente wie Durchschnittsamerikaner vereint. Elivs' Leben und Untergang wird dabei zur Parallele für eine Nation, die sich von Macht und Geld verführen lässt.