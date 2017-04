Wie in so vielen amerikanischen Horrorfilmen ist es auch hier ein altes Haus, das großes Unheil verheißt: Als eine Gruppe von College-Studenten ein betagtes Anwesen abseits des Campus bezieht, weckt sie damit eine unheimliche und Angst einflößende Gestalt mit dem Namen The Bye Bye Man.

Nachdem sie dessen Namen erfahren haben, macht sich der Bye Bye Man daran, die Studenten zu jagen. Neben jüngeren amerikanischen und britischen Darstellern ist hier auch Leinwandlegende Faye Dunaway ("Die drei Tage des Condor") mit von der gruseligen Partie. US-Regisseurin Stacy Title ("The Last Supper") hat für diesen Film ein Drehbuch ihres Mannes Jonathan Penner umgesetzt.