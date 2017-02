“The Big Game”: Super Bowl im Hard Rock Cafe Vienna

Der 5. Februar 2017 lässt so manches Sportlerherz höher schlagen, denn dann wird in der NFL um den Sieg des 51. Super Bowl gekämpft. Jeder Fan, der das amerikanische Sportevent des Jahres im American-Style erleben will, sollte bei der Super Bowl Party im Hard Rock Cafe Vienna vorbeischauen. Dort wird das “Big Game” auf allen Screens live übertragen, außerdem sorgt eine Cheerleader-Show für Stimmung.

Auch das All You Can Eat Buffet darf an diesem Abend nicht fehlen. Authentische Foods wie Hot Dogs, Chicken Wings, Ribs, Chicken Tenders, Nachos und Chili Con Carne werden bereitstehen. Außerdem sorgt das All You Can Drink Bier & Softdrinks für einen entspannten Abend.

Hardfacts zur Super Bowl Nacht im Hard Rock Cafe Vienna

Wann: Sonntag, 5. Februar 2017, 21:30 – 04:00

Wo: Hard Rock Cafe Wien – Rotenturmstraße 25, 1010 Wien

Preis: 60 Euro inkl. Essen und Getränke (Bier und Soft Drinks)