TGI Fridays feiert Silent Disco Birthday Bash – Tickets gewinnen

Wir feiern unseren 15ten Geburtstag, und zu so einem besonderen Anlass gehört eine besondere Party. Daher lassen wir es am 24.Mai so richtig krachen! Erlebt die Red Bull Silent Disco direkt am Schubertring auf der TGI Fridays Terrasse und tanzt mit uns in den Sommer. Den zweiten Floor findet ihr Indoor in unserer Ottakringer Lounge.

Zwei DJs sorgen für happy Sounds auf zwei Kanälen. Ihr entscheidet euch ganz einfach zwischen 80ies & Classics oder den aktuellen Charts.

Für nur 15€ Eintritt sind bereits drei Drinks inkludiert (Fassbier, Wien, Long Drinks)

24.05.2017 (der nächste Tag ist ein Feiertag)

Beginn 19:00 Uhr

Ende 22:30 Uhr