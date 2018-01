Testlauf der neuen Flexity-Bim in Wien beginnt

Die erste Flexity-Bim wurde bereits in der Nacht auf den 22. Dezember vom Hersteller “Bombardier” an die Wiener Linien ausgeliefert. Natürlich per Sondertransport mitten in der Nacht, damit der Verkehr möglichst wenig gestört wird. Nun stehen die ersten Tests an, damit das erste Niederflurfahrzeug des Modells Ende 2018 in den Verkehr entlassen werden kann. In den nächsten Jahren sollen dann mindestens 119 weitere Bahnen produziert werden.

Flexity-Bim schon in Wien unterwegs

Anfang 2018 wird die Flexity auch schon in Wien zu sehen sein – allerdings noch ohne Passagiere. Die Testfahrten im Netz der Wiener Linien sollen zeigen, dass jede Steigung und jede Kurve auch sicher gefahren werden kann.