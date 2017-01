Terrorgefahr: Austria Wien storniert Türkei-Trainingslager

Nach reiflicher Überlegung und dem Abwägen verschiedenster Umstände – so der einleitende Wortlaut der Aussendung – hat die Wiener Austria entschieden, nicht ins Trainingslager in die Türkei zu reisen, sondern stattdessen nach Portugal zu fliegen.

Die violetten Kicker werden sich von 20. bis 28. Jänner im Amendoeira Golf Resort in der Nähe von Alcantarilha an der Algarve auf die Frühjahrssaison vorbereiten.

Austria Wien: Portugal statt Türkei

“Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, uns schon im Herbst auf dem Markt umgesehen und verschiedene Destinationen vor Ort inspiziert”, erklärt AG-Vorstand Markus Kraetschmer. “Es tut uns natürlich sehr leid, dass wir jetzt diese Entscheidung treffen mussten, denn wir haben mit der TITANIC-Gruppe in Belek in den vergangenen Jahren hervorragend kooperiert und wollen das auch sehr gerne in Zukunft wieder tun. Ich meine, dass wir aber jetzt eine sehr gute Lösung erarbeitet haben.”

Mit dem Portugal-Trainingslager wurde auch der Plan ad acta gelegt, im Falle einer Türkei-Stornierung in Steinbrunn zu bleiben. “Wir haben uns sehr bemüht und auch große finanzielle Anstrengungen unternommen, um der Mannschaft und dem Betreuerteam beste Voraussetzungen für ein gutes Winter-Trainingslager und einen perfekten Start in die Saison am 12. Februar organisieren zu können”, so Kraetschmer.