Terrorbekämpfung: Polizei- und Militärspezialeinsatzkräfte üben in Wien und Umgebung

Bei einer Anti-Terror-Übung in Wien. - © APA (Sujet)

80 militärische und polizeiliche Spezialeinsatzkräfte aus sechs Ländern trainieren seit Ostermontag und noch bis 13. April in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Das Verteidigungsministerium informierte am Dienstag per Aussendung, dass die Übung für die Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung im städtischen Umfeld stattfindet.