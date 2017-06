Terror-Anschlag in London: Van der Bellen verurteilt “grausamen Angriff”

Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) zeigte sich auf Twitter “erschüttert” über die “feigen Anschläge in London” und sprach Großbritannien ihre Solidarität aus. Ihr Mitgefühl gelte den Betroffenen und ihren Angehörigen, so Bures.

“Entsetzt, traurig, schockiert und wütend” hat Omar Al-Rawi, Vorstand der “Initiative muslimische ÖsterreicherInnen”, auf den “entsetzlichen Terror Anschlag in London” regiert. Verbrecher missbrauchten den Islam für ihre kriminellen Machenschaften, erklärte der Wiener SPÖ-Gemeinderatsabgeordnete am Sonntag in einer Aussendung.Gerade im heiligen Fastenmonat Ramadan so eine abscheuliche Tat zu begehen zeige von unbeschreiblicher Niedertracht. “Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Meine Solidarität mit London”, betonte Al-Rawi.

Sobotka fordert entschlossenes Vorgehen gegen Terror