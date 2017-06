Teppichdiebstahl in Wien-Donaustadt: Fahndung nach Unbekanntem

Am 5. April 2017 gegen 12:50 Uhr betrat ein Unbekannter das Geschäft in der Wagramer Straße in Donaustadt und nahm in der Teppichabteilung zwei Seidenteppiche an sich. Er versteckte die Waren in seiner Jacke und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Diesen Vorgang wiederholte der Mann eine Stunde später, dabei wurde ein weiterer Seidenteppich gestohlen.

Wiener Polizei sucht Teppichdieb

Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen konnten Beamte des Landeskriminalamtes Wien Lichtbilder des Tatverdächtigen sichern. Die Polizei ersucht um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort des Tatverdächtigen werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310 DW 67800 oder an jede Polizeiinspektion erbeten.