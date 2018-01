Tennis: Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle erhält Auszeichnung für bestes Marketing

Herwig Straka übernahm die Auszeichnung. - © APA/HANS PUNZ

Die Veranstalter des Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle haben eine Auszeichnung der ATP bekommen. Der “ATP Award of Excellence” für die beste Marketing- und Promotion-Performance aller europäischer Turniere geht an Turnierboss Herwig Straka und sein Team.