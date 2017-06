Team Stronach sucht neuen Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl

Lugar hab den Namen des möglichen neuen Spitzenkandidaten von "Team Stronach" am Freitag noch nicht bekannt. - © APA (Sujet)

Für die Nationalratswahl am 15. Oktober sucht das Team Stronach nach einem neuen Spitzenkandidaten. Nachdem Parteigründer Frank Stronach nicht mehr an Bord ist, gebe es derzeit “konkrete Gespräche” mit einem möglichen neuen Spitzenmann. Klubobmann Robert Lugar bestätigte am Freitag einen entsprechenden Medienbericht.