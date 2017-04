Am 25. April gegen 02.10 Uhr überfiel ein bis dato Unbekannter einen Taxilenker in der Mariahilfer Straße in Wien-Rudolfsheim. Zuvor hatte sich der männliche Täter von der Lützowgasse zum Tatort chauffieren lassen.

Attacke auf Taxilenker in Rudolfsheim: Fahndung nach Unbekanntem

Der Unbekannte attackierte den Taxifahrer mehrmals mit Faustschlägen, raubte anschließend dessen Geldbörse und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Nach dem Mann wird gefahndet.