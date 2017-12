Tausende Fahrzeuge rund um Wiens Christkindlmärkte kontrolliert: 39 Führerscheinabnahmen

Insgesamt gab es seit 17. November 21 Schwerpunktaktionen rund um die Christkindlmärkte in Wien. Die Polizisten führten 1.679 Alko-Vortests und 31 Alkomattests durch, wovon 14 Personen positiv getestet wurden. Der Höchstwert eines Lenkers lag bei knapp zwei Promille Alkohol im Blut – Sonntagfrüh nach einem offenbar sehr ausgedehnten Besuch eines Adventmarkts. Außerdem wurden mit Unterstützung eines Amtsarztes 43 mutmaßliche Suchtgift-Lenker angehalten. 37 davon wurden positiv getestet, in nur fünf Fällen folgte nicht die Führerscheinabnahme. Die Polizisten stellten auch geringe Mengen an Suchtmittel sicher.

(APA/Red)