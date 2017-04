Tausende Besucher feierten beim Lindt Goldhasen-Fest in Schönbrunn

Zum sechsten Mal lud der Premium Chocolade-Erzeuger Lindt & Sprüngli zum großen Goldhasen-Fest und zur Goldhasen-Suche nach Schönbrunn. Das Lindt Goldhasen-Fest am Sonntag sprengte dabei wieder alle Rekorde: Tausende Besucher erfreuten sich an den österlichen Attraktionen im über 44.000 Quadratmeter großen Outdoor-Areal.

Buntes Programm beim 6. Lindt Goldhasen-Fest in Schönbrunn

Ein Höhepunkt des Programms war auch heuer die Lindt Goldhasen-Werkstatt, in der Kinder in die Rolle des Lindt Maître Chocolatiers schlüpften, um ihren ganz persönlichen Goldhasen zu verzieren. Im Kiddy Contest Karaoke Zelt konnten die Kleinen ihr Gesangs-Talent unter Beweis stellen und in der XL Goldhasen Hüpfburg um die Wette hoppeln.

Ganz dem Motto entsprechend zauberte ein Kinder-Animateur Goldhasen aus seinem Zylinder und auch beim Original Wiener Praterkasperl-Theater – erstmals mit dabei – drehte sich alles um einen Hasen. In der Fotostation konnten die kleinen „Haserln“ auf der „Jagd“ ihre einzigartigen Momente festhalten. In der österlichen Bastelecke wurden persönliche Ostergeschenke selbst gebastelt. Kinderschmink-Station, Seifenblasen, Kinder-DJ, Dosenwerfen und das neue Lindt-Bällebad für Kinder rundeten das Programm ab.

Mehr als 12.000 versteckte Naschereien bei Österreichs größter Osterhasen-Suche

Bereits Wochen im Voraus sehnsüchtig erwartet wurde das Lindt Goldhasen-Fest und die damit verbundene Suche war auch heuer wieder ein Pflichttermin im Kalender kleiner und großer Naschkatzen. Versteckt wurden mehr als 12.000 köstliche Osterspezialitäten von Lindt – vom süßen Lindt Goldhasen bis zum zartschmelzenden Lindor Ei.

Auch zahlreiche Promis mischten das Suchareal auf. Durch den Tag führte Moderatorin Kati Bellowitsch, die in Kindheitserinnerungen schwelgte. Weiters beim Fest gesichtet wurden Dancing Star Dieter Chmelar, Ex-Miss Austria Tanja Duhovich, Kabarettist Andreas Ferner, Society-Lady Marion Finger, Model und Yogini Regina Kail-Urban mit Austria‘s next Topmodel Juror und Gatte Michael Urban, Thaibox Weltmeister und Ex-Dancing Star Fadi Merza, Bäcker-Meister Kurt Mann, Lotto-Fee Martina Kaiser, Haubenkoch Robert Letz, Schauspielerin Adriana Zartl, Beauty Doc Rolf Bartsch, Model Cyril Radlher, DJ Alex List, Dancer against Cancer Ballmutter Yvonne Rueff, Coke Light Man und Star-Architekt Christoph Schiener, Rat Pack Member Pepe Schütz, Moderatorin Sasa Schwarzjirg, Moderator Andreas Seidl, Moderatorin Kathi Steininger, Star-Bariton Clemens Unterreiner und Model Anna Huber sowie viele andere.

(Fotos: Thomas Unterberger)