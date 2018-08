Tausende Besucher beim Electric Nation Vienna Open Air 2018

Der unbestrittene Star dieses Mega-Events war zweifelsfrei der sympathische, holländische Super-DJ Martin Garrix, der von den Besuchern enthusiastisch gefeiert wurde und seinerseits den tausenden EDM-Fans Nichts schuldig blieb und eine absolut grandiose Performance bot. Auch das weitere Line-Up war vom Feinsten: Khsmr, Alan Walker, Will Sparks, die deutschen Superstars Robin Schulz und Alle Farben, Deorro, Mike Williams, Third Party, Tony Junior, Dj Selecta und Darius & Finlay machten das erste Ö3 Electric Nation Vienna Open Air zum Erfolg.

Imposante Bühne bei der Electric Nation

Konzipiert in Pyramidenform in Anlehnung an den Maya-Sonnentempel mit den Ausmaßen von 70m Breite und 25m Höhe und ausgestattet mit pyrotechnischen Effekten und aufwändiger Laser-Shows passte die Bühne des ersten Ö3 Electric Nation Vienna Open Air zum völlig neuen Event-Level.