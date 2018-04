Tanzen für den guten Zweck: Das war der Dancer against Cancer Frühlingsball 2018

Der Dancer against Cancer Frühlingsball fand in der Wiener Hofburg statt. - © Andreas Tischler - www.andreastischler.com

Am Samstag, den 14. April 2018 war es wieder soweit: Der 12. Dancer against Cancer Frühlingsball fand in der Wiener Hofburg statt. Zu den Highlights des Abends zählte das Tanzturnier der Profis und Promis. Wir haben die schönsten Eindrücke des Balls auf einen Blick.