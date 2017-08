Tankwagen prallte in Wien-Donaustadt gegen Pkw: Mann leicht verletzt

Der Sattelaufleger war am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Raffineriestraße mit dem Biberhaufenweg zusammengestoßen. Der Tank blieb unbeschädigt, sagte Gerald Schimpf von der Wiener Berufsfeuerwehr. Das Zugfahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste von der Feuerwehr getrennt werden. Mit einem Ersatzfahrzeug wurde der mit Dieselkraftstoff beladene Tank abtransportiert. Der Lenker des Pkw erlitt leichte Verletzungen am Kopf und Oberkörper. Er wurde vom Arbeiter-Samariter-Bund ins Krankenhaus gebracht.

APA/Red.