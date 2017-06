Tankstellenraube in Wien-Landstraße: Polizei schnappt 18-jährigen Serienräuber

Die beiden bewaffneten Überfälle hatten sich in den frühen Morgenstunden am Freitag und Samstag vergangener Woche ereignet. Am 16. Juni und am 17. Juni 2017 zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr überfiel ein maskierter, mit einer Pistole bewaffneter Mann eine Tankstelle in Landstraße. Es bestand die Annahme, dass der Serientäter erneut zuschlagen könnte, weshalb der Tatort am 18. Juni 2017 zur tatrelevanten Zeit mit Unterstützung der WEGA überwacht wurde.

Festnahme an Wiener Tankstelle

Der Tatverdächtige wurde um 05.10 Uhr im Nahbereich der Tankstelle festgenommen. In seinem Gewahrsam wurden sämtliche bei den beiden Raubüberfällen verwendete Tatmittel (Plastiksackerl, Pistole, Sturmhaube) sichergestellt. Der 18-Jährige ist zu den beiden Taten geständig, als Motiv wurden Geldschulden angegeben. Er befindet sich in Untersuchungshaft.