Tag zwei beim “Rock in Vienna”: Ruhiger Festivalsamstag mit 15.000 Besuchern

Zur Mischung aus radiotauglichen Deutsch-Pop und US-Indierock blieb man am Samstag beim Rock in Vienna auch fast gänzlich vom Regen verschont.

Sicherheitsmaßnahmen beim Rock in Vienna

Der Veranstalter wies darauf hin, dass man mit der Polizei von Anfang an ein gemeinsames Konzept erarbeitet hat, das maximale Sicherheit gewährleisten soll. “Ganz ruhig” verlief der zweite Festivaltag dann auch aus der Sicht der Wiener Exekutive.

Highlights am Pfingstsonntag auf der Donauinsel

Am heutigen Pfingstsonntag gibt es mit Monster Magnet unter anderem eine Band mit Hang zur Härte sowie Party und Performance von Deichkind aus Deutschland. Komplettiert wird der dritte Festivaltag am Rock in Vienna mit Mittelalterflair bei In Extremo, den rockenden Donots sowie Poppunk von Itchy.

Nicht nur das Line-Up ist am Sonntag abwechslungsreich, auch das Wetter stellt sich laut ZAMG-Prognose um, und so wird das musikalische Großereignis auf der Donauinsel mit Regenschauern und mitunter auch Gewittern zu rechnen haben. Zum Finale am Montag mit den Toten Hosen und den Beatsteaks als Highlights sollte die Schauerneigung aber nur noch gering ausfallen.

(apa/red)