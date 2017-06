“Der Tag des Schulsports ist die konsequente Weiterentwicklung der Grundidee, auf die der Tag des Sports basiert”, wurde Sportminister Hans Peter Doskozil am Dienstag in einer Aussendung zitiert. “Wir wollen Menschen in Bewegung bringen und unseren Sportverbänden die Gelegenheit bieten sich auf einer großen Bühne zu präsentieren.” Geboten werden soll ein auf die Schüler von sechs bis 15 Jahren zugeschnittenes Programm.

(APA/Red.)