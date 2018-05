Tag der offenen Tür: Basteln und Staunen im mumok

Neben stündlichen Themenführungen mit dem Team der mumok Kunstvermittlung, hält ab 10:00 Uhr der KinderKunstTransporter für jüngere Besucher unterschiedlichste Materialien für eine spannende Erkundung des Museums bereit. Ab 11:00 Uhr können Kinder, Erwachsene und Familien in der Wunschlandschaft an einer gemeinsamen Skulptur arbeiten und ab 12:00 Uhr herrscht im offenen Atelier Hochbetrieb: eine Insel aus selbst gemachtem Plastilin lädt zum Kneten und Basteln ein, während ältere Kinder mit Farbe und Pinsel unterschiedlichste künstlerische Techniken ausprobieren können.

Programm für Sonntag, 27. Mai:

Treffpunkt für alle Führungen im mumok Foyer

11:00 und 13:00 Uhr

Sexualisierte Körper

Führung mit Ivan Jurica in der Ausstellung Optik Schröder II

12:00 und 14:00 Uhr

Figurenspiel im Spannungsfeld

Führung mit Mikki Muhr in der Ausstellung Bruno Gironcoli

15:00 Uhr

Mehr als nur schüchtern

Führung mit Ivan Jurica in der Ausstellung Bruno Gironcoli

16:00 Uhr

Coda

Führung mit Jörg Wolfert, Kurator Kunstvermittlung in der Ausstellung Bruno Gironcoli

17:00 Uhr

Feministisch betrachtet

Führung mit Mikki Muhr in der Ausstellung Optik Schröder II

18:00 Uhr

Kunst ins Leben!

Austellungsführung mit Kuratorin Susanne Neuburger

Kinderprogramm für Sonntag, 27. Mai:

11:00 bis 18:00 Uhr

Wunschlandschaft für Kinder, Erwachsene & Familien in der mumok Lounge

Den ganzen Tag ist die mumok Lounge für alle Besucher geöffnet. Hier wird an einer gemeinsamen Skulptur gearbeitet – der Wunschlandschaft.

12:00 bis 16:00 Uhr

Offenes Atelier für Kinder, Erwachsene & Familien

Im Atelier herrscht Hochbetrieb. Für kleine Kinder steht eine Insel aus Plastilin bereit. Ältere greifen gleich Farbe und Pinsel und versuchen sich in unterschiedlichsten künstlerischen Techniken. Die Müden können sich auf einer gemütlichen Couch ausrasten.

10:00 bis 18:00 Uhr

Für Kinder ab 4: KinderkunstTransporter – erhältlich an der Kassa

Du kannst ihn rollen, Materialien mitführen, auf ihm sitzen oder seinen Deckel als Unterlage beim Zeichnen benutzen. In seinem Inneren findest Du Stifte und Papier. Ein Notizblock, gratis am Einlass erhältlich begleitet Kinder durchs mumok. Darin erfahren sie einiges über die Kunst und es gibt viel Platz für Zeichnungen.