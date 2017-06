Tag der offenen Tür am 11. Juni 2017 im mumok: Gratis-Führungen und Co.

Das umfangreiche Programm beim Tag der offenen Tür im mumok bietet vielfältige Aktivitäten für Kunstinteressierte jeden Alters. Im Rahmen von Sonderführungen erhalten die Besucher neue Einblicke in die Ausstellungen “Oh…Jakob Lena Knebl und die mumok Sammlung”, “Hannah Black. Small Room”, “WOMAN. FEMINISTISCHE AVANTGARDE der 1970er-Jahre aus der SAMMLUNG VERBUND”, “Martin Beck. rumors and murmurs” sowie die von Martin Beck zusammengestellte Ausstellung “watching sugar dissolve in a glass of water. Szenen aus der mumok Sammlung”.

Vermittlungsprogramm für Erwachsene, Kinder und Familien

Erwachsene können ab 11 Uhr bei stündlichen Führungen in deutscher und englischer Sprache die aktuellen Ausstellungen entdecken. Die kleinen Museumsbesucher sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit ihrer erwachsenen Begleitung in der mumok Lounge an einer Wunschlandschaft zu bauen, zeichnerisch zu experimentieren, beim Offenen Atelier verschiedene künstlerische Techniken auszuprobieren oder mithilfe des KinderkunstTransporters das Haus im Alleingang zu entdecken.

Ab 11.30 Uhr stellen Mitarbeiter des mumok unter dem Motto “Was machst Du hier?” die vielfältigen Berufe und Aufgaben in einem Museum vor. Von Marketing- und Vermittlungsarbeit bis hin zur Betreuung einer Kunstsammlung können Nachwuchskunstliebhaber_innen hinter die Kulissen eines Museumsbetriebs blicken und die Mitarbeiter des mumok mit Fragen löchern.

