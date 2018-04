Tag 2 des Alkoholverbots am Praterstern: Lage am Bahnhof laut Polizei ruhig

Seit Freitag ist am Wiener Praterstern in der Leopoldstadt Alkoholkonsum verboten – sofern dieser nicht in Lokalen oder beim Würstelstand stattfindet. Polizeisprecher Harald Sörös bezeichnete die Lage am Bahnhof am Samstag als ruhig.

Polizei informiert am Praterstern über Alkoholverbot

Eine “Aktion scharf” der Polizei zur Kontrolle der Verordnung gebe es nicht, vielmehr sei die gleiche Anzahl an Beamten wie sonst auch am Praterstern vertreten. “Wir sind 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr im Einsatz”, sagte Sörös. Sowohl Beamte in zivil, als auch uniformierte Kräfte und die Polizeidiensthundeeinheit seien am Praterstern vertreten, dazu kommt die mobile Videoüberwachung.

Wirksamkeit des Verbots noch unklar

Die Wirksamkeit des Alkoholverbots, das mittels Schildern ausgewiesen ist, könne noch nicht abgeschätzt werden. “Für eine Beurteilung, ob sich die Szene in Bewegung setzt und verlagert, ist es noch zu früh”, betonte Sörös.

Wer sich nicht an das Verbot hält, dem drohen 700 Euro Strafe. Auch der Freitag verlief aus polizeilicher Sicht bereits ruhig, nur am Vormittag hatte es eine Festnahme wegen einer geworfenen Bierflasche gegeben.

(APA/Red)