Träumen aber tut der Held des spanischen Films schon seit Kindheitstagen von einem Leben als Abenteurer und Schatzjäger. Da passt es nur zu gut, dass eines Tages eine veritable Archäologin mit einem Wunsch an Tad herantritt: Der Bauarbeiter soll ihr bei der Lösung eines Rätsels helfen – es geht um die Halskette von König Midas. Der Film kommt in 2D und 3D in die Kinos.

