Symphoniker in U-Bahnstation durch Tritt verletzt: Überwachungsvideo angefordert

In der U-Bahsntation Karlsplatz wurde der Musiker verletzt. - © Wiener Linien/Johannes Zinner

Am Wochenende wurde ein Musiker in der U-Bahnstation Karlsplatz der Linie U4 von Unbekannten durch einen Tritt gegen seine Hans verletzt. Die Polizei forderte nun die Überwachungsvideos der Wiener Linien an.