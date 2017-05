Surf Worldcup in Neusiedl: Zehn Drogenlenker bei Kontrollen erwischt

Polizeischwerpunkt beim Surf Worldcup in Neusiedl am See. - © APA

Am Wochenende wurde rund um den Surf Worldcup in Neusiedl am See eine Schwerpunktaktion der Polizei durchgeführt. Dabei wurden zehn unter Drogeneinfluss stehende Lenker angehalten. Weiters haben die Beamten 24 alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.