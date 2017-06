Suppito Rochuspark: Essen nach den Fünf Elementen in Wien

Das Bistro mit charmantem Schanigarten im Innenhof der Erdbergstraße 10 im 3. Bezirk lädt passend zur warmen Jahreszeit in angenehmem Ambiente unter freiem Himmel zum Verweilen und Genießen ein. Neben dem Tagesmenü – individuell zusammenstellbar aus Suppe, Eintopf, kleinem Salat und Tagesdessert – bietet das Bistro auch Kaffee und erfrischende Limonaden.

“Suppito Rochuspark”: Essen nach den Fünf Elementen

Ob für den Business-Lunch im Lokal, das Take Away-Mittagessen oder das Aufstocken des häuslichen Vorrats – das Bistro “Suppito Rochuspark” will alle gesundheitsbewussten und anspruchsvollen Genießer versorgen. Als Ernährungsberaterin der Traditionellen Chinesischen Medizin legt die Köchin großen Wert auf eine Zubereitung der Speisen nach der Fünf-Elemente-Lehre. Das einmalige Erfolgskonzept von “Suppito” bewährt sich nun schon seit zehn Jahren und blieb auch in der Spitzengastronomie nicht unbemerkt. Andrea Scholdan wurde dafür im Mai 2017 mit der begehrten Trophée Gourmet A La Carte 2017 in der Kategorie Gourmandisen ausgezeichnet.

Anlässlich des köstlichen Neuzugangs der “Suppito”-Familie lud Andrea Scholdan am 12.06. im Rahmen einer Eröffnungsfeier zum gemeinsamen Verkosten und Anstoßen im “Suppito Rochuspark”. Gesichtet unter den “Suppito”-Freunden wurde außerdem Lisl Wagner-Bacher, Hauben Köchin im Landhaus Bacher in Mautern.

Neu bei “Suppito”: Grenzenlose Genussgarantie durch Postversand

Auch Gourmets außerhalb Wiens müssen nicht auf den Genuss der “Suppito”Gerichte verzichten, denn diese werden seit Juni 2017 in ganz Österreich bis vor die eigene Haustür geliefert. Weitere Informationen dazu unter www.suppito.at. Innerhalb Wiens können die Produkte direkt in den Shops im 3. und 6. Bezirk, sowie bei ausgewählten Wiederverkäufern erworben werden und sind auch nach Online-Bestellung per Hauszustellung erhältlich.

“Suppito Rochuspark”

Shop & Bistro

Erdbergstraße 10/ im Innenhof

A-1030 Wien

Tel.: +43 664 122 93 05

rochuspark@suppito.at

