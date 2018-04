Supermarktangestellte bei Attacke mit Pfefferspray verletzt

Ein Ladendieb hat am Montag eine Supermarktangestellte im Bezirk Baden mit Pfefferspray besprüht. Die 31-Jährige hatte den Mann in einem Geschäft in Ebreichsdorf anzuhalten versucht, sie wurde nach der Attacke ins Spital gebracht. Der Verdächtige wurde in der Nähe des Supermarktes gestoppt. Ein Alko-Vortest beim 38-Jährigen ergab laut Polizei mehr als 1,5 Promille. Der Slowake wurde angezeigt.

Ladendieb attackierte Supermarktmitarbeiterin in NÖ mit Pfefferspray

Nach dem Vorfall am Montag gegen 16.00 Uhr in der Katastralgemeinde Weigelsdorf wurde die Frau in der Augenambulanz des Landesklinikums Wiener Neustadt ambulant behandelt. Der 38-jährige hatte neben dem Pfefferspray auch einen Schlagring sowie Lebensmittel bei sich, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit.

(APA/Red)