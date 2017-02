Super Bowl 2017: Die Partys in Wien im Überblick

Am Wochenende packt die USA wieder das kollektive Football-Fieber. Der Super Bowl LI, die 51. Auflage des Endspiels der NFL, steht auf dem Programm, im NRG Stadium in Houston (Texas) treffen die Atlanta Falcons auf die New England Patriots. Spielbeginn ist am 6. Februar um 0:30 Uhr unserer Zeit.

Die Falcons überzeugten in dieser Saison vor allem mit ihrer starken Offensive, die auch beim eindrucksvollen 44:21-Sieg im Halbfinale über die Green Bay Packers ihre Qualität demonstrierte.

Die Patriots wiederum stehen heuer bereits zum neunten Mal im Super Bowl (NFL-Rekord), vier Mal gingen sie bisher als Sieger hervor. Bei allen Erfolgen dabei waren Headcoach Bill Belichick und Quarterback Tom Brady, die mit einem neuerlichen Triumph jeweils NFL-Rekorde für Cheftrainer und Starting-Quarterbacks aufstellen könnten.

Die Super-Bowl-Partys 2017 in Wien

Der Super Bowl zieht die footballverrückten US-Amerikaner immer wieder in seinen Bann, doch auch in Österreich erfreut sich dieser Sport immer größerer Begeisterung. Zahlreiche Super-Bowl-Partys laden auch in Wien zum Football schauen in Gesellschaft. VIENNA.at hat den Überblick zu den wichtigsten Veranstaltungen.

Puls 4 Super-Bowl-Party in der Marx Halle Wien: Rund 2.000 Footballfans werden in einem extra aufgebauten Stadion inklusive LED-Cube feiern. Ein Ticket kostet 59 Euro (All You Can Eat & Drink), ein eigener Actionbereich samt Fieldgoal und die spektakuläre Halbzeitpause runden das Event ab. Einlass ist ab 21:00 Uhr

Super Bowl Night im ARCOTEL Wimberger: Hier wird das Match auf einer großen HD-Leinwand und mehreren Flatscreens übertragen, die Moderation bis zum Kickoff übernimmt Tom Gehringer von Radio Arabella. Die Pause werden die Cheerleaders der Vienna Pirates mit ihren Tanzeinlagen verkürzen. Ticketpreis: 54,90 Euro (All You Can Eat & Drink). Einlass: Ab 20:30 Uhr.

Super Bowl Party im Marriott Hotel: Bereits zum 25. Mal laden die Vienna Vikings zur Super-Bowl-Party ins Vienna Marriott Hotel. Hier wird die Übertragung der Partie mit US-Originalkommentar gezeigt, auf kulinarischer Ebene stehen drei verschiedene Buffets bereit. Tickets gibt’s ab 62,10 Euro (All You Can Eat & Drink), Einlass ist ab 21:00 Uhr.

Super Bowl mit den Danube Dragons im Allianz Stadion: Im Business Club des Allianz-Stadions von Rapid Wien feiern die Danube Dragons ihre Super-Bowl-Party. Zwei Big-Screens und über 30 Fernseher stehen dort zur Verfügung, für jeden Gast gibt es einen Sitzplatz. Tickets kosten 75 Euro (All You Can Eat & Drink), Einlass ist ab 21:00 Uhr.

Super Bolw Party im TGI Friday’s: Die Tickets um 39 Euro (All You Can Eat) sind ausschließlich vor Ort und während der Öffnungszeiten des Lokals (Montag bis Sonntag 12:00 bis 23:00 Uhr) erhältlich. Das Match wird auf vier Großbildleinwänden gezeigt, Start des Super-Bowl-Programms ist um 21:00 Uhr.

Super Bowl im The Jack: Das Lokal in der Gablenzgasse lädt am Samstag ab 20:00 Uhr zum Football schauen. Der Ticketpreis beträgt 45 Euro (All You Can Eat & Drink), das Buffet ist – wie auch in den anderen Locations – typisch us-amerikanisch.

Big Game 2017 im Hard Rock Cafe Vienna: Auf zwei verschiedene Buffets – eines bis zur Halbzeit, das zweite von der Halftime bis zum Spielende – und die Anwesenheit von Cheerleaders dürfen sich die Footballfans zum Super Bowl im Hard Rock Cafe freuen. Die Tickets kosten 60 Euro (All You Can Eat & Drink), Start ist um 21:30 Uhr.

Super Bowl im Lugner Kino: Wer das NFL-Finale im Kino sehen will, kann im Lugner Kino in der Lugner City vorbeischauen und gemeinsam mit den Vienna Knights mitfiebern. Eine Karte kostet 8 Euro, für die Verpflegung sorgt ein Hot-Dog-Stand.