Summerstage in Wien lädt zum Ö3-Konzert von RIAN

Die Sommerabende bieten sich perfekt an, um den Abend im Freien zu verbringen. Passend dazu lädt heute die Summerstage auf der Roßauer Lände in Wien heute Abend zu einem Ö3-Konzert des Newcomer RIAN.

Der junge Musiker stammt aus Kärnten und trotz seines jungen Alters von 22 Jahren, ist seine Debütsingle “Belong to you” erfolgreich in die Charts gestartet. Florian Gruber – so heißt der Künstler – konnte bereits Erfahrungen auf der Bühne sammeln und ein Konzert für den deutschen Sänger Max Giesinger eröffnen. Sein erstes Album erschien im Mai. „Auf dem Album selbst habe ich keine zusammenhängende Botschaft, aber ich will definitiv etwas sagen und ließ meinen Gedanken freien Lauf.“