Stylingtipps für sommerliche Temperaturen

Gerade bei den sommerlichen Temperaturen, die uns derzeit in Österreich erreichen, ist es schwer, sich frisch und gestylt zu fühlen. Doch Influencerin Ursula (give her glitter) hat ein paar Styling-Tipps in Zusammenarbeit mit TK Maxx für den perfekten Sommerlook.

Facial Spray für angenehme Frische

Durch die unterschiedlichen Temperaturen im Büro und im Freien, ist die Haut strapaziert und man fühlt sich nicht frisch. Ein Facial Spray soll Abhilfe schaffen. „Im Sommer bin ich tagsüber oft mit einem Facial Spray unterwegs, den ich mir in Gesicht sprühen kann, wann immer ich eine kleine Hitze-Pause brauche. Der Spray kühlt nicht nur angenehm, sondern lässt mich gleich viel vitaler aussehen.“ weiß Ursula.

All-in-one-bag für jeden Fall der Fälle

Wenn man einen ganzen Tag unterwegs ist, muss man oft daran denken, dass das Outfit sowohl für das Büro als auch für den abend passen muss. Hierfür kann man sich ein All-in-one-Wonder-Bag, oder auch Shopper genannt, zulegen. Die Taschen sind vor allem wegen des großen Stauraums geeignet. Aber auch eine Clutch kann zu einer Crossbody umfunktioniert werden und so vielen Situationen stand halten.

Influencerin Ursula hat Tipps für bad hair days Mit Bronzer und Highlighter den Sommer ins Gesicht zaubern

Die heißen Sommertemperaturen können leider auch ab und zu das sorgfältig aufgetragene Make-up verschmieren. Ursula empfiehlt für solche Tage zwei Beauty-Waffen: „Ein Bronzer gibt dem Gesicht eine Bräune, als wäre man gerade vom Urlaub nach Hause gekommen. Aufgetragen wird er an den höchsten Stellen im Gesicht wo die Sonne natürlicherweise die Haut bräunen würde, zum Beispiel auf die Wangenknochen, die Stirn und den Nasenrücken. Ein Highlighter verleiht uns Frische und Glow – damit sieht man gleich noch ein Spur wacher aus. Einfach ein bisschen auf den höchsten Punkt der Wangenknochen, des Lippenbogens und unter die Augenbrauen geben.“

bad & good hair days

Der neue Trend: Eine Frisur mit Tuch. „Wer schnell eine einfache Lösung für die Haare braucht, für eine légère Abendveranstaltung oder nach dem Sport, kann sich mit einem einfachen Tuch super helfen. Beim Material auf Seide achten, da dieses nicht so schnell vom Kopf rutscht“ weiß die Influencerin.

Stylingtipps die den Sommeralltag erleichtern Pimp das Abendoutfit

Ohrringe können das Outfit schnell aufpeppen und passen leicht in eine Handtasche. „Hier gilt: Je größer, pompöser und ausgefallener, desto besser“ weiß Ursula.