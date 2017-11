Ströck-Weihnachtsbim fährt für den guten Zweck um den Wiener Ring

Von 2. bis inlusive 23. Dezember ist die Ströck-Weihnachtsbim an den Advent-Wochenenden sowie am 8. Dezember am Wiener Ring unterwegs. Abfahrt für die Ströck-Weihnachtsbim ist wie jedes Jahr am Karlsplatz (Oldtimer-Haltestelle beim Otto-Wagner-Pavillon). Hier gibt es heuer erstmals einen Punschstand. Auch die Einnahmen davon kommen der Initiative „Lernen macht Schule” zugute. Die Fahrt führt über den Schwedenplatz, das Schottentor und den Rathausplatz. Die Ring-Fahrt dauert etwa 45 Minuten und kommt an einigen Adventmärkten vorbei. Die über 80 Jahre alte Oldtimer-Straßenbahn ist an Samstagen, Sonntagen und am 8. Dezember von 13.00 bis 18.00 Uhr im Einsatz.

Musik, Christkind und Weihnachtsmann in der Bim

Der Ticketpreis beträgt sechs Euro, den Fahrschein gibt es direkt in der Bim zu kaufen. Kinder bis zum 12. Lebensjahr fahren in Begleitung eines Erwachsenen gratis. Weihnachtsmusik, festliche Dekoration, das Christkind und ein Weihnachtsmann sowie süße Köstlichkeiten werden geboten.

„Die Ströck-Weihnachtsbim ist aus dem vorweihnachtlichen Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Wir sind sehr glücklich, damit jedes Jahr tolle soziale Projekte unterstützen zu können“, so Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.

Spenden für “Lernen macht Schule”

„Wir sind stolz auf unsere langjährige Kooperation mit den Wiener Linien, dank der wir großartigen karitativen Projekten und Initiativen finanziell helfen können. Der gesamte Erlös kommt diesmal der sozialen Initiative ‚Lernen macht Schule’ zugute”, erklärt Irene Ströck, Geschäftsführerin der Handwerksbäckerei Ströck.

Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Wien und Mit-Initiator von „Lernen macht Schule“ dazu: „Diese Initiative bietet Kindern aus benachteiligten Verhältnissen die Möglichkeit auf eine bessere Zukunft. Wir freuen uns sehr, dass sich die Wiener Linien gemeinsam mit der Bäckerei Ströck erneut um unser Projekt angenommen haben.”

Projekt der Caritas und der Wirtschaftsuniversität Wien

Im Sommer 2010 haben die Caritas der Erzdiözese Wien gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien und der REWE International AG die Initiative „Lernen macht Schule“ ins Leben gerufen. Studierende der WU sowie Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen lernen mit- und voneinander. Bis zu 240 Kinder werden im Rahmen des Programms „Lernen macht Schule“ von etwa 120 Studierenden, die sich freiwillig als Buddys engagieren, regelmäßig betreut. Sie erhalten Unterstützung beim Lernen und erleben Vorbilder, die mit ihnen gemeinsam Zeit verbringen.