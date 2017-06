Strick-Mode in Wien: Designerin Dörte Kaufmann setzt auf Maschen-Chic

Strickmode auch für den Sommer bei Dörte Kaufmann. - © Rudolf Strobl

Strick im Sommer? Funktioniert! Auch in der warmen Jahreszeit gibt es allerlei Gelegenheiten, den trendigen All-Season-Strick ins Styling einzuplanen. Designerin Dörte Kaufmann zeigt in ihrem Store in Wien, wie es geht.