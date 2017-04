Strengere Regeln für Mietwagengewerbe in Wien geplant

Wien plant strengere Regelungen im Mietwagengewerbe. - © APA (Symbolbild)

Eine neue Verordnung, die am Donnerstag in Begutachtung geht, schreibt strengere Regelungen für das Mietwagengewerbe – wie Uber und seine Partner – vor. Damit will die Stadt Wien erreichen, dass Mietwagenanbieter dieselben Qualitätsanforderungen wie Taxis erfüllen.