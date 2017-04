Nach dem Streit mit dem Türsteher kam es zu zwei Festnahmen - © APA (Sujet)

In der Nacht auf Samstag gegen 1:30 Uhr gerieten ein Türsteher und ein 24-Jähriger vor einem Lokal in der Millennium City in Wien-Brigittenau aus unbekannter Ursache in einen Streit. In weiterer Folge kam es zu Handgreiflichkeiten, wobei der 31-Jährige dem Mann ins Gesicht schlug.