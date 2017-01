Streit unter Jugendlichen im “Bollwerk” eskaliert mit Bauchstich mit Glasflasche

Eine Glasflasche wurde bei dem Streit als Waffe benutzt - © Pixabay.com (Sujet)

In einem Lokal in Wien-Donaustadt ist es in der Nacht auf Sonntag um 04.30 Uhr zu einem Streit zwischen Jugendlichen gekommen, der eskalierte, als ein 16-Jähriger eine abgebrochene Glasflasche als Waffe benutzte. Wie Polizeisprecher Patrick Maierhofer auf Anfrage von VIENNA.at angab, geschah der Vorfall in der Disko “Bollwerk”.