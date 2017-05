In einem betreuten Wohnheim eskalierte ein Streit um Zigaretten. - © Pixabay.com (Sujet)

In Wien-Ottakring kam es am Samstag in einem betreuten Wohnheim zwischen zwei Männern zu einem Streit um Zigaretten. Ein alkoholisierter 24-Jähriger verletzte seinen 22-jährigen Kontrahenten mit einem Messer.